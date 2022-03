Premium Het beste van De Telegraaf

Column: tijd van rationele waarheidsvinding maakt plaats voor duisternis

Door Jaap van Duijn Kopieer naar clipboard

Protest tegen de arrestatie van Willem Engel. De voorman van Viruswaarheid zit vast op verdenking van opruiing. Ⓒ ANP/HH

Willem Engel, hij van de viruswaanzin, is aangehouden op verdenking van opruiing. Heel veel Nederlanders zullen daar niet rouwig om zijn. Een gevaarlijk mannetje met net zulke gevaarlijke volgers. Zo zelfs dat de agenten die hem aanhielden hun gezichten bedekten. In de kringen van deze sekteleider is het namelijk gebruikelijk om persoonsgegevens te verspreiden om dienaars van de publieke zaak te intimideren. Zo ver zijn we in Nederland inmiddels gekomen.