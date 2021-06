Dit is waarom je in Duitsland veel minder betaalt voor je boodschappen

Financieel

Pinbetalingen bij boekenwinkels en kledingzaken sterk gestegen

Door de versoepeling van de coronamaatregelen werd in april vaker gepind dan in maart. Omdat niet-essentiële winkels weer klanten mochten ontvangen was met name een sterke stijging te zien van de pinbetalingen in kledingwinkels, boeken- en tijdschriftenzaken en speelgoed-, hobby- en sportwinkels, al...