Personeel verlaat de zorg: ’ze verzuipen in papier en bureaucratie’

Zorginstellingen hebben amper aandacht voor de wensen en behoeften van medewerkers, concludeert de Commissie Werken in de Zorg. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Zorginstellingen hebben maar weinig oog voor hun medewerkers, met torenhoge uitstroom tot gevolg. Als er niet snel wat gebeurt staat de sector achteraan in de rij van de toch al loodzware zoektocht naar voldoende personeel, concludeert een onafhankelijke commissie in een advies aan het kabinet. Bewindspersonen hebben ook te weinig oog voor de problemen gehad, zegt voorzitter Doekle Terpstra. En de na Prinsjesdag afgesproken salarisverhoging van €675 miljoen? „Dat is niet genoeg.”