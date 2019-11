Bedrijfsresultaat ArcelorMittal valt mee

Het aandeel steeg daarop direct na opening met 8%. De staalreus met 209.000 werknemers meldde donderdag voorbeurs $16,63 miljard omzet. Vooraf werd over het derde kwartaal gerekend op een omzet van $17,2 miljard.

Netto ging ArcelorMittal nog verder terug: van $899 miljoen positief vorig jaar over het kwartaal, naar $539 miljoen verlies dit jaar.

De verrassing zat in zijn ebitda, die over het derde kwartaal volgens de analisten had moeten uitkomen op $930 miljoen. Dat werd $1,063 miljard, bijna 32% minder dan vorig jaar, maar boven de consensus.

Het opertationeel inkomen ging naar $0,3 miljard, een verbetering afgezet tegen de $0,2 miljard verlies in het tweede kwartaal.

Analisten volgden vanochtend met loftuitingen op de marktleider, in een zeer moeilijke staalmarkt. ING ziet met Morgan Stanley verbetering in alle divisies, Citigroup waardeerde specifiek de betere kasstroom en lagere schuld, ook voor komend kwartaal. Topman Lakshmi Mittal slaagt er in de kosten beter te controleren, aldus zakenbank Jefferies, dat een koopadvies hanteert.

De negenmaands ebitda of bedrijfsresultaat halveerde evenwel in de eerste negen maanden: van $8,31 miljard naar $4,27 miljard.

"Forse meevaller in nettoresultaat"

Dit vindt DFT-verslaggever Theo Besteman

„Met teruglopende verkopen verwachtte ArcelorMittal zelf een teruggang, die blijkt nog sterker tegen te vallen. Maar analisten waren vooraf somberder vanwege de handelsoorlog met importtarieven en verzwakte staalmarkt. Arcelor ziet de wereldvraag afvlakken en over zijn Italiaanse aankoop Ilva is weinig zekerheid gekomen. Dat topman Mittal de cash en schuldenlast in het vierde kwartaal verbetert, zal beleggers wel behagen.”

@theobesteman op Twitter

Schuld loopt op

Analisten verzameld door ArcelorMittal zelf en de dataverwerker Bloomberg gingen vooraf al uit van een duidelijke daling van de resultaten over de afgelopen drie maanden. In die periode nam de vraag naar staal in de sector af door de afgekoelde economische groei. Tegelijkertijd kampte de markt met dalende staalprijzen bij hogere grondstoffenkosten. Veel andere staalmakers gaan door een slechte periode heen.

ArcelorMittal stak zich dieper in de schulden. Deze schuldenlast, door analisten scherp gevolgd, ging naar $14,3 miljard, tegen $13,9 miljard in het tweede kwartaal dit jaar.

De ijzerertsproductie bleef een miljoen ton achter ten opzichte van vorig jaar.

Topman Lakshmi Mittal wees op moeilijke marktomstandigheden en de hoge materiaalkosten. Met een sterke cash flow moet in het vierde kwartaal „kan de schuld verder worden afgebouwd”, aldus de ceo.

Forse ingrepen door topman Lakshmi Mittal om schulden te beperken Ⓒ FOTO AFP

Ook op de beurs boekt ArcelorMittal onder topman Lakshmi Mittal nu al enige kwartalen teleurstellende resultaten. Over een heel jaar gezien daalde de koers fors:

Sinds begin dit jaar verloor het aandeel bijna 20% waarde.

Bekijk ook: Italië schrapt garantie fabriek ArcelorMittal

De marktvorsers keken vooruit naar zijn Italiaanse aankoop. ArcelorMittal trok zich afgelopen week terug uit de overname, omdat de Italiaanse regering de staalmaker niet wilde vrijwaren van claims wegens milieuvervuiling die Ilva heeft veroorzaakt.

Adviesverlaging

Zakenbank Société Général zette de staalmaker deze week al terug op ‘verkopen’. Meer dan €13,40 zou het aandeel voorlopig niet kunnen opleveren. Woensdag sloot het aandeel van het concern met zetel in Luxemburg na 2,5% verlies op €14,52. Zijn afsplitsing Aperam, specialist in roestvrijstaal, steeg met 10,7% op goede vooruitzichten in zijn markt.

Bekijk ook: Staalreus ArcelorMittal duikt in verlies

Van de 26 analisten die het staalbedrijf volgen hebben er 17 een koopadvies, zes een ’houden’ en drie een verkoopadvies voor hun klanten staan.

Bekijk ook: Staalmakers diep in de penarie