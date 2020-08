Beurzen New York sluiten overwegend in het groen

De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent hoger op 28.492,27 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,2 procent tot 3484,55 punten, maar de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,3 procent tot 11.625,33 punten.

Powell sprak op het jaarlijkse symposium van de Fed dat traditioneel wordt gehouden in Jackson Hole in de staat Wyoming. De bijeenkomst werd dit jaar vanwege het coronavirus virtueel georganiseerd. Volgens Powell gaat de Fed voortaan mikken op een inflatie die gemiddeld rond de 2 procent schommelt, wat impliceert dat ruimte wordt gelaten voor een inflatie die voor bepaalde periodes hoger ligt dan dat niveau.

Economie VS

De economie van de VS is in het tweede kwartaal minder hard gekrompen dan eerder het geval leek. De neergang wordt nu geschat op 31,7 procent, waar eerder nog uit werd gegaan van een min van 32,9 procent. Het gaat nog wel altijd om de sterkste krimp van 's werelds grootste economie ooit gemeten. Het aantal Amerikanen dat zich tot de overheid wendde voor een werkloosheidsuitkering is vorige week met bijna 100.000 gedaald ten opzichte van een week eerder.

Microsoft steeg 2,5 procent, na berichten dat het softwareconcern de mogelijke koper gaat worden van de Amerikaanse tak van filmpjesapp TikTok. Supermarktketen Walmart (plus 4,5 procent) zou zich achter Microsoft hebben geschaard in de overnamepoging. Ook softwareproducent Oracle (min 0,5 procent) zou een bod hebben gedaan. Naar verluidt kan een deal rond TikTok binnen een paar dagen worden aangekondigd.

Tiffany

Tiffany won 1,4 procent. De juweliersketen heeft in het tweede kwartaal weer winst behaald. Ook cosmeticabedrijf Coty (min 8 procent) gaf een kijkje in de boeken.

Verder stond Abbott Laboratories in de belangstelling. Geneesmiddelenautoriteit FDA heeft haar goedkeuring verleend voor een door het bedrijf ontwikkelde coronatest. Abbott klom 8 procent. Vliegtuigbouwer Boeing noteerde een plus van 1,3 procent. Het Europese luchtvaartagentschap EASA zal begin september in Canada testvluchten met de aangepaste Boeing 737 MAX uitvoeren.

De euro was 1,1820 dollar waard tegen 1,1827 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent minder op 42,98 dollar. Brentolie daalde 1,2 procent in prijs tot 45,08 dollar per vat.