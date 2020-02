Vacaturestop en verplicht met vakantie bij KLM door coronavirus

„De impact van het coronavirus is zeer groot en kan alleen maar opgevangen worden door kostenbesparingen en een lage olieprijs. We moeten ons resultaat op peil proberen te houden in verband met de noodzakelijke investeringen in ons bedrijf”, aldus Swelheim. Operationeel personeel wordt gevraagd om zoveel mogelijk vakantiedagen op te nemen, nu een deel van de vluchten is opgeschort door het coronavirus. Bij KLM werkt 30.000 man.

Investeringen in de vloot gaan vooralsnog door, maar uitgaven voor it en vastgoed worden uitgesteld. KLM is bezig met de ontwikkeling van een nieuw hoofdkantoor op Schiphol-Oost. In de resterende uitgaven wordt 20% gesneden. Verder gaat de hand op de knip als het gaat om advertentie- en interne reisbudgetten. KLM vliegt zeker tot eind maart niet op China. Vluchten naar Italië gaan vooralsnog door.

Ook Lufthansa kwam woensdagmorgen met gelijksoortige maatregelen. Het bedrijf sneed eerder in kosten, maar beperkt nu aanvullend zijn uitgaven om de oplopende schade van de besmetting door uitval van boekingen op te vangen. Op de route naar Hongkong vanuit en naar Frankfurt, München en Zürich zullen minder vliegtuigen vertrekken.

Hoe hard wordt onze economie geraakt door de coronacrisis? Welke prijs betalen wij voor het virus? Dat bespreken Martin Visser en Herman Stam in de nieuwste podcast Kwestie van Centen.

Dat meldt het concern woensdag in een verklaring. Lufthansa zegt nog geen exacte impact voor zijn verdiensten te kunnen melden. In reactie daalde het concern met 3%. Over dit jaar, sinds de uitbraakvan het virus in Wuhan in China, noteert het bedrijf al 21% lager op de beurs, over een heel jaar zelfs 40%. Alle Europese concurrenten staan diep in het rood genoteerd.

In Amsterdam verloor het aandeel Air France KLM eveneens 3% beurswaarde en sinds de uitbraak ruim 22%.