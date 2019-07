Zwitserse vermogensreus vecht met obligaties

De markt rekent momenteel gemiddeld op een forse verlaging van de rente en extra opkoopprogramma’s van centrale banken.

Maar deze beleggers die hopen op een ’agressieve’ monetaire versoepeling van de Federal Reserve en ECB worden waarschijnlijk teleurgesteld, waarschuwt het Zwitserse Pictet AM in de nieuwste barometer.

De vermogensbeheerder houdt opbligaties, maar verlaagt het gewicht van het schuldpapier op het totaal en is nu ’onderwogen’ in zowel vastrentende waarden als aandelen.

Pictet kiest juist voor cash. Dat biedt de kans om snel te wisselen bij kansen.

Voor nieuwe obligaties staan de seinen momenteel op rood, stelt Pictet: „Die in de eurozone en Zwitserland zijn nog nooit zo duur geweest. Afgezien van Amerikaanse investment grade-obligaties en schuld in lokale valuta uit opkomende markten, die neutraal gewaardeerd zijn, is elke belegging in het vastrentende universum overgewaardeerd.”

De termijnmarkten houden inmiddels rekening met een Amerikaanse renteverlaging ter grootte van honderd basispunten. Zes maanden geleden werd juist uitgegaan van een verhoging met vijftig basispunten.

Goud ook gekocht

Markten zullen waarschijnlijk teleurgesteld worden door de mate waarin de Fed het monetair beleid versoepelt, stellen de analisten, hetgeen zal leiden tot hogere rentes en lagere koersen.

Pictet AM is bij de beleggingen overwogen in goud geworden. Ondanks de recente prijsstijging is het nog steeds niet aan zijn grens gekomen, aldus de Zwitsers.