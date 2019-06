Europees Hof: Skype is telecomdienst

Het Amerikaanse bedrijf kreeg in mei 2016 een boete van 223.000 euro van het BIPT omdat het zijn dienst SkypeOut niet had aangemeld. De waakhond is van mening dat die een elektronische communicatiedienst is en daarom valt onder de telecomwetgeving. Daarbij horen bijvoorbeeld eisen op het vlak van netwerkwerkveiligheid, gegevensbescherming en toegang tot nooddiensten.

Skype had de boete voorgelegd aan het Brusselse hof van beroep, dat om raad vroeg bij het EU-hof. Dat wijst erop dat Skype-gebruikers moeten betalen voor een verbinding met vaste en mobiele nummers en daarvoor gebruik wordt gemaakt van de diensten van telecomproviders. SkypeOut valt daarom onder de Europese telecomrichtlijn uit 2002.

Bij het 'gewone' Skype kan gratis worden gebeld met andere gebruikers via het zogenoemde Voice over IP.