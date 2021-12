Column: uitgeven is het nieuwe elan

Premium Columns

Meer geld naar menselijkheid, minder naar bureaucratie

De politieke debatten van vorige week gingen vooral over geld. Logisch ook, als de begroting gepresenteerd wordt. Het verbaast me nog steeds hoe de Tweede Kamer met de grootst mogelijke vanzelfsprekendheid over onmetelijk grote bedragen beslist: half miljardje erbij hier, extra miljardjes daar.