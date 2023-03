Premium Het beste van De Telegraaf

AEX viert 40e verjaardag: ’Geen afspiegeling van BV Nederland meer’

Door Mark Garrelts en Johan Wiering Kopieer naar clipboard

Amsterdam - De AEX bestaat zaterdag precies veertig jaar. Hoewel Nederlandse particulieren de afgelopen jaren meer over de grens zijn gaan beleggen en de samenstelling niet erg evenwichtig is, blijft de Amsterdamse beursgraadmeter populair. „De AEX geeft het sentiment goed weer en in zijn opties wordt veel gehandeld.”