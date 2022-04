Nederlanders druk met verbouwen en oversluiten

Het totale aantal hypotheekaanvragen is in het eerste kwartaal met bijna de helft gestegen in vergelijking met dezelfde periode in 2021, aldus de keten.

Dit is vooral het gevolg van een sterke stijging van het aantal aanvragen voor het oversluiten van een bestaande hypotheek (+117%) en woningverbetering (+101%).

Het aantal aanvragen voor de aankoop van een woning is slechts licht gedaald (-0,3%). Deze daling is veel minder sterk dan in het vierde kwartaal van 2021, toen deze 17% bedroeg ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Het gemiddelde hypotheekbedrag in het afgelopen kwartaal 8% gestegen, van €312.000 naar €336.000. De grootste stijging van gemiddelde hypotheekbedrag is zichtbaar in de provincies Limburg (+16 %), Zeeland (+15%), Drenthe en Noord-Holland (beiden +12%). De kleinste stijging is te zien in Zuid-Holland (+4%).

Hypotheekrente

„Veel woningbezitters hebben hun hypotheek overgesloten om nog te kunnen profiteren van de lagere hypotheekrente. Deze is sinds januari aan een snelle opmars bezig, de hypotheekrente ligt inmiddels een procentpunt hoger en we verwachten dat de rente in de komende tijd nog verder zal stijgen”, zegt Michel van den Akker, directievoorzitter van De Hypotheker.

Hij verwacht dat de trend van verbouwingen en verduurzamen doorzet, mede door de hoge energieprijzen. „Toch hebben ook deze woningbezitters nu last van de snel stijgende hypotheekrente, ook het oversluiten of verbouwen wordt duurder.”

Sinds begin dit jaar is sprake van een aanzienlijke rentestijging. Zo is bij de 10-jaars rente met Nationale Hypotheek Garantie sprake van een stijging van 1,11% begin januari naar 2,15% eind maart.