Ruzie over Flex Energie splijt Consumentenbond

Geld

Warmtenet mag 67% duurder, consumentenorganisaties bezorgd

Wie in een huis woont dat aan een warmtenet is verbonden, gaat per 1 januari 2022 mogelijk maar liefst 67% meer betalen. De Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis en de Woonbond trekken aan de bel bij demissionair staatssecretaris Yeşilgöz.