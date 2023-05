Apple verrast met stabiele omzet van iPhones

De kwartaalwinst per aandeel van Apple is in het eerste kwartaal gelijk gebleven op $1,52, terwijl een afname van 6% werd voorzien. De Amerikaanse techgigant wist de omzet van zijn iPhones verrassend genoeg ruimschoots op peil te houden. Bij andere producten stond de omzet wel onder druk.