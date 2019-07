Hoofd zakenbankdivisie Deutsche Bank vertrekt

Deutsche Bank verkeert al langere tijd in zwaar weer, waarbij met name de zakenbank moeizaam presteert. De grootste bank van Duitsland kondigde dit jaar al aan stevig in te grijpen, waarbij volgens media tienduizenden banen op de tocht staan.

Het Duitse blad Focus meldde donderdag al dat de top van Deutsche Bank op de schop zou gaan. Naast Ritchie zouden ook financieel topman James von Moltke en juridisch hoofd Sylvie Matherat op het punt staan te worden vervangen.

Ritchie stapt eind deze maand definitief op als hoogste baas van de zakenbankdivisie. Hij blijft tot november als adviseur verbonden aan Deutsche Bank, om aan de brexit gerelateerde veranderingen in goede banen te leiden.