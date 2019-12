'Amerikaanse beurswaakhond bekijkt beursgangen'

New York - De Amerikaanse beurswaakhond Securities and Exchange Commission (SEC) doet onderzoek naar de beursgang van een aantal zogeheten 'unicorns'. Dat zijn doorgaans techbedrijven die al meer dan een miljard dollar waard zijn voor ze hun debuut op de aandelenbeurs maken. Onder meer naar de beursgang van zakelijke chatapp Slack wordt gekeken, schrijft zakenkrant The Wall Street Journal op basis van ingewijden.