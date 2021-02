’Heineken is bang voor onze seltzer’

Ernest Menten (midden) sloeg de handen ineen met Max (links) en Bob Ponsen. Ⓒ FOTO HIELCO KUIPER Heineken 85.9 -0.76 %

Warmond - Het licht-alcoholische drankje seltzer is hot in de VS maar lijkt in Nederland vooralsnog moeizaam voet aan de grond te krijgen. Onzin, meent ondernemer Ernest Menten: „In de studentenhuizen worden we met treetjes tegelijk naar binnen gereden. Alleen de supermarkten zien het nog niet.”