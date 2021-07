’AEX in teken van cijfers en Fed’

Van de Fed-vergadering wordt weinig vuurwerk verwacht. Mogelijk geeft de Amerikaanse centrale bank wel een eerste signaal af wanneer het opkoopprogramma voor bedrijfs- en staatsobligaties waarmee de economie wordt ondersteund, wordt afgebouwd. Een formele aankondiging komt vermoedelijk pas later dit jaar, denken economen.

De AEX-index stevent op basis van de openingsindicatoren af op een licht hoger begin van de nieuwe handelsdag. In de Aziatische regio gingen de belangrijkste aandelenmarkten woensdag omlaag. De Nikkei in Tokio eindigde 1,4% lager door de zorgen over het stijgende aantal coronabesmettingen in de Japanse hoofdstad.

Op het Damrak kwam Vopak met cijfers. De opslagtanks van het bedrijf waren in het tweede kwartaal iets minder gevuld dan in de eerste drie maanden van dit jaar. De tanks zaten in doorsnee voor 88 procent vol, tegen 89% in het eerste kwartaal. In de tanks wordt vooral olie opgeslagen maar ook gassen, biobrandstoffen en chemicaliën. De dalende bezettingsgraad heeft waarschijnlijk te maken met de sterke vraag naar olie door het economisch herstel van de coronacrisis.

ASMI opende dinsdag na de slotbel al de boeken. De chiptoeleverancier heeft in het tweede kwartaal de orderontvangst naar een nieuw recordniveau zien stijgen. Het bedrijf profiteert volop van de wereldwijde chiptekorten en de omvangrijke investeringsplannen van grote chipbedrijven om die tekorten tegen te gaan.

Zorgtechnologiebedrijf Philips en koffieconcern JDE Peet’s zullen mogelijk bewegen op advieswijzigingen. Analisten van Oddo BHF schroefden hun aanbeveling voor Philips op, terwijl JPMorgan negatiever werd over het moederbedrijf van Douwe Egberts.

De euro was 1,1814 dollar waard, tegen 1,1829 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,6 procent tot 72,09 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent meer op 74,86 dollar per vat.