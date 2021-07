AEX toont grote veerkracht met Prosus in hoofdrol

De AEX-index krijgt in de middag steeds meer vaart en eindigt 1,4% hoger op 747,7 punten. Daarmee is de recente inzinking bijna geheel weer weggewerkt. De AMX plust 0,3% op 1056,3 punten.

’Opluchting na hoger slot Hongkong’

Volgens beleggingsstrateeg Simon Wiersma (ING) trekken beleggers op Beursplein 5 zich flink op aan de herstelbeweging bij de beurs in Hongkong die de voorgaande handelsdagen nog fors kelderde vanwege de zorgen over de Chinese overheid die steeds meer controle wil uitoefenen op de eigen techgiganten. „Er was opluchting in de markt dat de neergang daar niet werd voortgezet.” De beurshandel in Amsterdam is ook nog steeds in de ban van kwartaalcijfers. Goede resultaten vanuit de Europese bankensector droegen ook bij aan de sterke opleving van de koersen. Zo kregen Deutsche Bank en Barclays een opgewekte ontvangst. „Bedrijven als Vopak die wat tegenvallen, worden echter flink afgestraft”, constateert Wiersma.

Beleggers zijn verder in afwachting van Fed-voorzitter Jerome Powell, die vanavond een toelichting geeft op het Amerikaanse rentebesluit. Volgens Wiersma is de grote vraag of de Amerikaanse centrale bank een signaal geeft of ze haar opkoopprogramma van obligaties gaat afbouwen. „En als dat zogenoemde ’taperen’ wordt uitgesteld, wat is dan daarvan de reden? Dat is waar beleggers vanavond naar kijken.”

In de AEX krabbelt techinvesteerder Prosus hard op met een koerssprong van 6,6% na de koersval in de afgelopen twee dagen door zorgen over het ingrijpen van de Chinese overheid bij deelneming Tencent.

Chipfondsen komen ook overwegend in de voorhoede terecht. Besi sprint 4,7% vooruit. ASML ziet de koers 3,1% aantrekken.

ASMI werkt het verlies weg en klimt 0,5%. De chiptoeleverancier waarschuwde dinsdagavond voor verstoringen in de toeleveringsketen. De orderontvangst van ASMI steeg in het afgelopen kwartaal weliswaar naar een record. Maar volgens ASMI-topman Benjamin Loh haalden klanten orders naar voren die eigenlijk in het derde kwartaal zouden binnenkomen.

Voor vastgoedconcern Unibail hebben beleggers 3,2% meer over.

KPN (+2,1%) zit voor de tweede achtereenvolgende dag in de lift. Het telecomconcern kwam dinsdag met meevallende kwartaalcijfers en kondigde aan voor €200 miljoen aan aandelen in te kopen.

In de AMX staat sportschoolketen Basic-Fit (+4,1%) bovenaan. Vopak maakt echter een schuiver van 5,9%. Het tankopslagconcern zag de winst inzakken in het afgelopen kwartaal door een extra afschrijving op de activiteiten in Panama.

