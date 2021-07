ASMI en Vopak dalen op hogere beurs

Rond 9.10 uur staat de AEX-index 0,4% hoger op 740 punten. De AMX zakt echter 0,2% naar 1051 punten.

In de Aziatische regio gingen de belangrijkste aandelenmarkten woensdag omlaag. De Nikkei in Tokio eindigde 1,4% lager door de zorgen over het stijgende aantal coronabesmettingen in de Japanse hoofdstad.

Van de Fed-vergadering wordt vandaag trouwens weinig vuurwerk verwacht. Mogelijk geeft de Amerikaanse centrale bank wel een eerste signaal af wanneer het opkoopprogramma voor bedrijfs- en staatsobligaties waarmee de economie wordt ondersteund, wordt afgebouwd. Een formele aankondiging komt vermoedelijk pas later dit jaar, denken economen.

In de AEX is winkelvastgoedfonds Unibail (+1,5%) de grootste stijger. Techinvesteerder Prosus (+0,8%) krabbelt op na de enorme koersdreun van de afgelopen twee dagen.

ASMI (-3,8%) is de grootste verliezer bij de hoofdfondsen. De chiptoeleverancier waarschuwde dinsdagavond voor verstoringen in de toeleveringsketen. Desondanks steeg de orderontvangst van ASMI in het afgelopen kwartaal naar een record.

In de AMX staat biotechconcern Galapagos (+2,5%) bovenaan. Vopak maakt echter een schuiver van 5,3%. Het tankopslagconcern zag de winst inzakken in het afgelopen kwartaal door een extra afschrijving op de activiteiten in Panama.