Prosus veert op in zonnige AEX

Rond 12.10 uur noteert de AEX-index 0,7% hoger op 742,6 punten. De AMX is vrijwel onveranderd op 1052,6 punten. De koersenborden in Londen (+0,3%), Parijs (+0,9%) en Frankfurt (+0,3%) kleuren eveneens groen.

’Opluchting na hoger slot Hongkong’

Volgens beleggingsstrateeg Simon Wiersma (ING) trekken beleggers op Beursplein 5 zich op aan het 1,5% hogere slot van de beurs in Hongkong. De Hang Seng-index kelderde er de voorgaande twee dagen met ruim 8% door de Chinese overheid die steeds meer controle wil uitoefenen op techgiganten als Tencent, waarin techinvesteerder Prosus een groot belang heeft.

De beurshandel in Amsterdam is ook in de ban van kwartaalcijfers. „Bedrijven als Vopak die wat tegenvallen, worden flink afgestraft”, constateert Wiersma.

Beleggers zijn verder in afwachting van Fed-voorzitter Jerome Powell, die vanavond een toelichting geeft op het Amerikaanse rentebesluit. Volgens Wiersma is de grote vraag of de Amerikaanse centrale bank een signaal geeft of ze haar opkoopprogramma van obligaties gaat afbouwen. „En als dat zogenoemde ’taperen’ wordt uitgesteld, wat is dan daarvan de reden? Dat is waar beleggers vanavond naar kijken.”

Elders laten de aandelenmarkten een verdeeld beeld zien. De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag naar verwachting vlak tot licht hoger. Techbeurs Nasdaq sloot dinsdag 1,2% in het rood. Nabeurs kwamen de techgiganten Apple, Google en Microsoft met kwartaalcijfers. De Nikkei in Tokio eindigde vanochtend 1,4% lager.

Bekijk ook: Zonder beursstress op zomervakantie

In de AEX is Prosus de koploper met een plus van 3,3%. De techinvesteerder krabbelt op na de enorme koersdalingen van de afgelopen twee dagen door zorgen over het ingrijpen van de Chinese overheid bij deelneming Tencent. Winkelvastgoedfonds Unibail wordt ook 3,3% hoger verhandeld.

KPN (+2,6%) zit voor de tweede achtereenvolgende dag in de lift. Het telecomconcern kwam dinsdag met meevallende kwartaalcijfers en kondigde aan voor €200 miljoen aan aandelen in te kopen.

ASMI (-2,7%) is de grootste verliezer onder de hoofdfondsen. De chiptoeleverancier waarschuwde dinsdagavond voor verstoringen in de toeleveringsketen. De orderontvangst van ASMI steeg in het afgelopen kwartaal weliswaar naar een record. Maar volgens ASMI-topman Benjamin Loh haalden klanten orders naar voren die eigenlijk in het derde kwartaal zouden binnenkomen.

In de AMX staat winkelvastgoedfonds Eurocommercial (+2,9%) bovenaan. Vopak maakt echter een schuiver van 7,3%. Het tankopslagconcern zag de winst inzakken in het afgelopen kwartaal door een extra afschrijving op de activiteiten in Panama.

JDE Peet’s verliest 4%. De koffie- en theefabrikant heeft last van een adviesverlaging van JPMorgan. De zakenbank denkt dat hogere grondstofkosten een hap uit de winst van het moederconcern van Douwe Egberts zullen nemen.

Gratis iedere ochtend meer relevant financieel nieuws in je mailbox? Meld je hier aan.