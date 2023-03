Premium Het beste van De Telegraaf

Schrijver-dichter (92) schrijft boek over door Duits bombardement vernietigde winkelgalerij. Waarom hebben Rotterdammers heimwee naar hun verdwenen Passage?

Door Menzo Willems Kopieer naar clipboard

Auteur Herman Romer tussen kunstenaar Gyz la Rivière (l.) en zoon René Romer Ⓒ FOTO’S DE TELEGRAAF

Net als Den Haag had Rotterdam een Passage. Tot het Nazi-bombardement in 1940. Schuin tegenover de plek waar zij ooit stond, in het gespaarde hotel Atlanta, presenteerde stadschroniqueur Herman Romer een boekje over de vergeten parel.