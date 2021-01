Nederlands bedrijf hengelt naar wereldwijd succes met vega-tonijn

Het in Giessen gevestigde bedrijf verkoopt al vele jaren vleesvervangers, maar komt dus nu pas aan vis toe. „Voorheen kwam de vraag naar plantaardige alternatieven alleen van vegetariërs en bij hen stonden vleesvervangers veel hoger op de prioriteitenlijst”, verklaart Van Noorloos. „Nu is het echter heel normaal geworden om plantaardige alternatieven te eten. Bovendien is de technologie steeds verder ontwikkeld.”

Smaak

Hij benadrukt dat het ontwikkelen van een visvervanger extra uitdagingen met zich meebrengt. „Bij vlees gaat het vaak om bewerkte producten, maar tonijn heeft een smaak die vanuit het dier zelf komt. Bovendien heeft tonijn een specifieke structuur.”

De Vegetarische Slager kwam al een paar jaar geleden met een tonijnvervanger. Van Noorloos: „Maar wij denken de concurrentie goed aan te kunnen, met een product dat een uitstekende smaak en structuur heeft.”

Schouten is van plan in de toekomst meerdere visvervangers te ontwikkelen, met de focus op de populairdere vissoorten. De tonijnvervanger zal eind februari in het schap van een grote Nederlandse supermarkt liggen. Het bedrijf denkt dat de andere grote supermarkten, die zijn vleesvervangers al verkopen, later dit jaar zullen volgen.

„Om zoveel mogelijk impact te kunnen maken, hopen we de tonijnvervanger binnenkort ook grootschalig internationaal uit te zetten”, aldus Van Noorloos. Schouten exporteert nu naar meer dan vijftig landen, met de focus op West-Europa en Amerika.