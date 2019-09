Kleine winst voor Japanse beurs

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot uiteindelijk 0,4 procent hoger op 21.392,10 punten. De automakers Toyota en Honda profiteerden van de goedkopere yen en stegen tot 2,4 procent. Nissan dikte 3,7 procent aan na het nieuws dat topman Hiroto Saikawa volgende week aftreedt in verband met een beloningsschandaal. Saikawa gaf toe dat er is gefraudeerd bij het uitkeren van dividend over zijn aandelen in het bedrijf.

Mitsubishi UFJ Financial Group, Mizuho Financial Group en Sumitomo Mitsui Financial Group klommen tot 3,4 procent. Het herstel van de rendementen op belangrijke staatsobligaties ondersteunt de winstgevendheid van de Japanse banken. Telecomconcern SoftBank won 1,8 procent. De start-up voor gedeelde werkruimten WeWork overweegt zijn beursdebuut in de ijskast te zetten. Vorige week kwamen geruchten naar buiten dat WeWork, waarin SoftBank een grote investeerder is, veel minder waard is dan eerder werd gedacht.

In Shanghai noteerde de beursgraadmeter tussentijds 0,1 procent lager en in Hongkong steeg de Hang Seng-index een fractie. De Chinese producentenprijzen daalden afgelopen maand met 0,8 procent op jaarbasis. Dat was de grootste daling in drie jaar. De consumentenprijzen namen met 2,8 procent op jaarbasis toe. De Kospi in Seoul klom 0,7 procent en de All Ordinaries in Sydney verloor 0,6 procent.