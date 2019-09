Accountant pleit Strukton vrij van smeergeldbetaling

Donderdagavond laat publiceerde moederconcern Oranjewoud, bijna een half jaar te laat, de jaarcijfers over 2018. De controle kon niet binnen de wettelijke termijn worden afgerond, omdat de FIOD in februari een inval bij het bedrijf deed vanwege de verdenking van omkoping ten aanzien van een metro-project in Riyad.

Accountant Hans Bod van PwC heeft gekeken naar de stukken die door de FIOD in beslag genomen zijn en heeft nog aparte externe onderzoeken beoordeeld. „Op basis van de hierboven beschreven werkzaamheden hebben wij geen indicaties die duiden op het niet naleven van toepasselijke wet- en regelgeving door Strukton”, zo meldt de accountant in het jaarverslag.

Bestraffing

Zowel de accountant als de directie van Oranjewoud stellen echter dat de uitkomst van het onderzoek van de FIOD ’onzeker’ is en dat er een ’bestraffing’ kan volgen. Het is onduidelijk of er een voorziening is getroffen. Het resultaat van de divisie is over 2018 weer positief met € 1 miljoen, waar het jaar ervoor nog een verlies werd geleden van €4 miljoen. In totaal boekte Oranjewoud €15 miljoen winst, een daling van €25 miljoen ten opzichte van 2017. Het verschil komt precies overeen met het bedrag dat betaald zou moeten worden aan een Saoedische rechter, aldus Het Financieele Dagblad onlangs.

Volgens de accountant ligt het betaalde percentage in Riyad binnen bandbreedte van voorschriften voor commissies van de internationale handelsorganisatie OECD. „Verder hebben wij, op basis van gesprekken met de lokale accountant, geconstateerd dat het percentage niet ongebruikelijk is voor projecten van deze aard en omvang in Saudi-Arabië. Dit is vorig jaar bevestigd door andere lokale deskundigen. Wij hebben de betalingen aan de agent geverifieerd met de contractuele voorwaarden, facturen en/of bankafschriften”, stelt Bod.

Accountant Bod heeft een goedkeurende verklaring afgegeven, net als in 2017. Er was destijds onderzoek naar de fraude gedaan door een extern adviesbureau. Op basis hiervan concludeerde de raad van commissarissen dat er 'geen aanwijzingen van mogelijke onregelmatigheden' waren.

Sanderink

Strukton is via het beursgenoteerde Oranjewoud voor 98,2% in handen van ondernemer Gerard Sanderink, die de afgelopen tijd in het nieuws kwam door rechtszaken tegen zakelijke rechterhand en ex-vriendin. Hij is tevens bestuursvoorzitter van Strukton en IT-bedrijf Centric. Hij heeft onlangs €10 miljoen van zijn prive-kapitaal in Oranjewoud gestoken, om de Zweedse divisie van Strukton van nieuw kapitaal te voorzien.

Al in 2016 werd gemeld dat er mogelijk sprake was van corruptie op het metroproject, waardoor de interne controle het jaar erop bij Strukton werd verscherpt. De totale contractwaarde van het project is €6 miljard, waarvan Strukton €1 miljard voor zijn rekening heeft genomen.