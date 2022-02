Chinees bedrijf de markt op met ASML-geheimen

Dat meldt ASML in zijn jaarverslag.

Toenmalige werknemers, onder wie ene Zongchang Yu, stalen de geheimen in 2014 en 2015 bij een Amerikaanse dochter van ASML gestolen bij een Amerikaanse dochter van ASML door toenmalige werknemers. Na hun vertrek bij ASML richtte Yu daar een eigen bedrijf op met de naam XTal, dat producten ging ontwikkelen op basis van de gestolen ASML-technologie. Dat werd door ASML kapotgeprocedeerd.

Behalve in de Verenigde Staten was Yu ook een bedrijf in China gestart. Dat blijkt nog steeds actief te zijn. Dongfang Jingyuan wordt ook nog eens deels gefinancierd wordt door twee investeringsmaatschappijen die banden zouden hebben met de Chinese overheid. ASML zegt klanten te benaderen met de boodschap geen zaken te doen met dit bedrijf, en op het vinkentouw te zitten om juridisch in te grijpen.

Geen blauwdruk

ASML is de enige partij ter wereld die chipmachines maakt waar de meest geavanceerde halfgeleiders mee kunnen worden gefabriceerd. Chinese bedrijven mogen die echter niet kopen, omdat de apparaten als strategische goederen worden beschouwd. Machines met technologie van oudere generaties, voert ASML wel uit naar China.

Bekijk ook: VEB eist uitleg van ASML over spionage

De gestolen kennis zou een niche-onderdeel zijn van de lithografietechnologie van ASML. „Het is dus niet zo dat Dongfang hiermee opeens de complete blauwdruk van onze machines in handen heeft”, zei cfo Roger Dassen vorig jaar tegen het FD. ASML heeft nooit willen spreken van betrokkenheid van de Chinese overheid bij de diefstal van zijn bedrijfsgeheimen.