Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse Oplossingen voor oplopend medicijntekort lijken nog ver weg

Door Klaartje Bax Kopieer naar clipboard

Medicijntekorten lopen al jaren op, maar oplossingen komen er niet. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Oplossingen voor de alsmaar oplopende medicijntekorten in Nederland lijken nog ver weg. Maandag luidde apothekersvereniging KNMP de noodklok over de enorme gestegen tekorten. In het eerste halfjaar was er een gebrek aan 1179 verschillende medicijnen. Ter vergelijk: in heel 2022 was er een tekort aan 1514 verschillende geneesmiddelen.