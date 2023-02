Fugro ziet forse groei orders uit windsector, voert omzet op

Over het jaar 2022 ging de markt uit van een omzet van €1,78 miljard, bij een nettowinst van €80,5 miljoen. Donderdag meldt Fugro een nettoresultaat van €74,1 miljoen.

De aangepaste ebitda komt uit op €230,4 miljoen, een 31% toename op jaarbasis, hoewel de analisten €235 miljoen voorzagen. Netto zou er €80,5 miljoen overblijven, maar Fugro kwam niet verder dan €74,1 miljoen.

Zijn orderportefeuille is gegroeid tot €1,42 miljard.

Kwartaalcijfer blijft achter

Hoewel het aangepaste bedrijfsresultaat voor het vierde kwartaal met 11% op jaarbasis is gestegen tot €49,8 miljoen, rekenden marktvorsers op €55,1 miljoen.

De aangepaste ebit, de operationele inkomsten voor aftrek van rente en belasting, kwam uit op €17,2 miljoen. Analisten rekenden op €25,5 miljoen.

Ceo Mark Heine zegt dat de resultaten en orders voldoende zijn om aan de verwachtingen voor 2023 te voldoen. Hij vergroot de investeringen omdat het aantal orders snel toeneemt, vooral in de offshore windsector. Details volgen later dit jaar, aldus Heine.

Groei windsector

Inmiddels komt 63% van de opdrachten voor wind-, infra- en waterprojecten, en veel minder voor winning van olie en gas.

De operationele kasstroom steeg 50% op jaarbasis tot €179,4 miljoen.

Uitbreiding orders

Het aandeel troefde de AEX afgelopen jaar fors af, na een toename van 56%. Heine meldde ook de aanschaf van zijn vloot met twee schepen.

Vorig jaar tuimelde het aandeel omlaag, toen op 19 december het bericht kwam dat het mogelijk verantwoordelijk zou worden gehouden voor zijn werk voor mijnbouwer Vale aan een damwand in zuidoost-Brazilië in Minas Gerais. Daarbij kwamen 270 mensen om het leven. Fugro stelde toen dat uit onderzoek bleek dat het geen schuld trof noch dat er juridische actie tegen het bedrijf was ondernomen.

Analisten die Fugro volgen, hebben vijf koopadviezen staan, een maal houden en een maal verkopen.