Column: Multinationals hebben het erg goed

Shell betaalt geen belasting in Nederland Ⓒ ANP

Als er iets is waar het met het kapitalisme de afgelopen kwart eeuw helemaal de verkeerde kant is opgegaan, dan is het met de positie van de grote, internationaal opererende bedrijven. Die zijn machtiger dan ooit tevoren en maken volop misbruik van die macht, ten koste van werknemers en consumenten. De belasting die zij niet betalen moet door gewone burgers worden opgebracht.