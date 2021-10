Premium Het beste van De Telegraaf

Column: QR-code ondernemersgedoe

Door Danielle Braun Kopieer naar clipboard

Sinds kort moet een coronatoegangsbewijs worden getoond bij een bezoek aan een horecagelegenheid. Ⓒ ANP/HH

Ook ik ben nu een van die ondernemers die eraan moet geloven: me bezighouden met de vraag to scan or not to scan of how to scan. Tot nu toe kon ik mij beperken tot het schrijven van metafysische stukjes over coronamaatregelen, mondkapjes, hoe om te gaan met mensen die niet willen prikken en wat dan te doen met die nare verdeeldheid. Maar sinds maandag niet meer. Ik heb een opleidingsbureau en maak daarbij gebruik van de horeca. Die scant. Nu is dat de taak van de horecagelegenheid en niet van mij, maar natuurlijk word ook ik gebeld door deelnemers.