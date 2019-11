Halve dollar blijkt $500.000 waard

Van de munt, bekend als de 1838-O Capped Bust Half Dollar, zijn voor zover bekend negen stuks over, er werden er volgens experts van veilinghuis Stack's Bowers Galleries ooit twintig van geslagen. De halve dollar is geslagen door de New Orleans Mint bij de opening in 1838. Door de uitbraak van gele koorts en technologische problemen bleef de productie beperkt. Vanaf dat moment werd de munt al een collectors item. Muntdeskundigen schatten de waarde daarom op een half miljoen dollar.

Op 14 november volgt een verkoop van de munt die voor 90% van zilver is, 10% is koper, en 13,36 gram weegt en 30 millimeter in doorsnee telt.