Airbus snijdt in jaardoel voor vliegtuigen

Airbus rekent er nu op eind dit jaar 860 vliegtuigen te hebben afgeleverd. Aanvankelijk was het jaardoel nog 880 tot 890 toestellen. In de eerste drie kwartalen lukte het Airbus evenwel de productie van commerciële vliegtuigen op te voeren tot 571 toestellen, tegenover 503 in dezelfde periode vorig jaar.

Airbus voerde zijn omzet op tot 46,2 miljard euro, een stijging van 14 procent op jaarbasis. De operationele winst (ebit) dikte met 28 procent aan tot 3,4 miljard euro. Onder de streep resteerde een kleine 2,2 miljard euro, een stijging van 50 procent tegenover de eerste negen maanden van 2018.

Dinsdag kondigde Airbus nog een megabestelling aan van de Indiase budgetmaatschappij IndiGo. Het gaat om een van de grootste deals voor Airbus ooit, met een cataloguswaarde van zeker 33 miljard dollar. IndiGo wil 300 vliegtuigen van de serie A320neo.