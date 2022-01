Premium Het beste van De Telegraaf

Verkoop nieuwe auto’s blijft hard dalen: Nederland in Europese achterhoede

Door Gert van Harskamp

Nieuwe Volkswagens van het type ID4

Brussel - Het chiptekort blijft de autoverkopen in Europa negatief beïnvloeden. Voor de zesde maand op rij werden in december minder auto’s verkocht. Over heel 2021 zijn er in de Europese Unie 9,7 miljoen nieuwe auto’s op kenteken gezet, een daling van 2,4%.