F-35’s en raketten stuwen resultaat Lockheed

De omzet kwam uit op 59,8 miljard dollar. In 2018 was dat nog 53,8 miljard dollar. Onder de streep hield het bedrijf 6,2 miljard dollar over tegen 5 miljard dollar een jaar eerder. De cijfers verrasten analisten die met hun prognoses lager zaten.

Lockheed-topvrouw Marillyn Hewson roemt de ’uitstekende’ prestatie van haar bedrijf. Daarbij wijst ze op het orderboek dat volgens haar nog nooit zo vol heeft gezeten.