Pakketjes zorgen voor groei PostNL

PostNL sloot het derde kwartaal af met een omzet van 742 miljoen euro. Daarvan was 490 miljoen euro afkomstig van de pakketdivisie. Een jaar eerder zette PostNL 636 miljoen euro om, waarvan 401 miljoen euro met de pakketbezorging.

Tegenover de stijgende pakketvolumes (plus 16,8 procent), stond de aanhoudende daling van de postvolumes. Het bedrijf bezorgde in het derde kwartaal dik 10 procent minder post, deels als gevolg van de coronacrisis. Mede door de voordelen sinds de eerdere fusie met Sandd wist het bedrijf wel de winstmarges te verbeteren.

Dividend

De brutowinst kwam uit op 36 miljoen euro tegen 26 miljoen euro een jaar eerder. Voor heel 2020 gaat PostNL uit van een brutoresultaat van minstens 175 miljoen euro. Volgens topvrouw Herna Verhagen zal PostNL ook eind dit jaar weer dividend gaan uitkeren. Het hervatten van de dividenduitkering wordt volgens haar sneller dan verwacht hervat.

Om de drukke feestdagenperiode goed door te komen, maakt PostNL verder werk van het inhuren van mensen om sorteercentra te bemannen. Ook worden extra locaties gehuurd. Daar zal zeven dagen in de week worden gewerkt.

Nieuwe commissaris

Ook maakte PostNL bekend Koos Timmermans als commissaris te willen aanstellen. De voormalig financieel directeur van ING moet de opvolger worden van Thessa Menssen. Aandeelhouders stemmen in april volgend jaar over zijn aanstelling.

Timmermans vertrok eerder als bestuurder van ING. Zijn positie was onhoudbaar geworden na een witwasschandaal bij de bank.

Sandd

Verder loopt er nog een juridische procedure rond de eerdere overname van Sandd over de vergunning die daarvoor werd afgegeven. PostNL verwacht hierover in de loop van volgend jaar duidelijkheid. Verhagen ziet deze uitkomst met vertrouwen tegemoet. Ook omdat de fusie onomkeerbaar is.