Brussel in de bres voor pensioen Nederbelgen

Nederlandse pensioenen komen hier niet in. Ⓒ ANP

Haarlem - Het kost behoorlijk wat moeite om je pensioen mee te nemen naar het buitenland. Zelfs als je net over de grens in Duitsland of België werkt. En dat mag niet, vindt de Europese Commissie, die om die reden een klacht heeft ingediend bij het Europees Hof van Justitie.