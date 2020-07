Bittere smaak Swinkels met overname van Palm

Palm dat naar verluidt voor een bedrag van €79 miljoen in handen van Swinkels kwam, is in de voorbije jaren flink in waarde gedaald, zo meldt de Belgische krant De Tijd op basis van het jaarverslag. De Belgisch activiteiten zijn vier jaar later met bijna €30 miljoen afgewaardeerd.

Aanleiding voor het neerwaarts bijstellen van de waarde zou onder meer de dalende populariteit van het biermerk Palm zijn. Ook de groei van andere biermerken, zoals Cornet en Brugge Trippel, zou tegenvallen.

Vorig jaar was er bij Swinkels Family Brewers, het bedrijf dat ook bieren als Bavaria en La Trappe maakt, nog een wisseling van de wacht. Topman Jan-Renier Swinkels droeg het stokje over aan zijn neef Pee.

Het familiebedrijf, dat tot 2018 Bavaria heette, vierde vorig jaar nog zijn het driehonderdjarig jubileum van brouwerij Bavaria. Swinkels is hard gegroeid, met naast de brouwerij Palm ook de overname van de Molen en het avontuur met brouwerij Habesha in Ethiopië.