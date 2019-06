Nieuwe topman voor Telegraaf Media Groep

Dat meldt TMG donderdagmiddag. De Vlaming Vangeel zal zich met Peter Vandermeersch, voormalig hoofdredacteur van NRC, gaan richten op de integratie van de Ieren binnen Mediahuis.

Gert Ysebaert, die sinds het ontstaan van Mediahuis als ceo zowel de Belgische als de groepsactiviteiten van het mediabedrijf aanstuurde, zal zich voortaan als bestuursvoorzitter van Mediahuis Groep toeleggen op de verdere ontwikkeling van de groep.

„Samen praat je toch over 4000 mensen en meer dan €1 miljard omzet”, zegt Ysebaert tegen De Standaard.

Mediahuis omvat titels als De Standaard, Het Nieuwsblad, NRC Handelsblad, De Telegraaf en straks ook de Irish Independent en Sunday Independent.

In de raad van commissarissen zal ook een verandering van samenstelling plaatsvinden: Guus van Puijenbroek zal terugtreden. Van Puijenbroek zal zijn toezichthoudende taak voortzetten binnen Mediahuis NV in België, waar hij op dit moment al lid is van de raad van bestuur.