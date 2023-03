Premium Het beste van De Telegraaf

'Bonden spreken van noodsituatie' Miljard gezocht voor ouderen- en thuiszorg: 'ActiZ verkoopt de huid vóór de beer geschoten is'

Ook in de thuiszorg heeft het personeel recht op een beter salaris, zo vinden zelfs de werkgevers. Ⓒ ANP/HH

De bonden spreken van een noodsituatie in de zorg. Bij sommige instellingen in de ouderenzorg werd vorig jaar bij een op de vijf werknemers loonbeslag gelegd. Branche-organisatie ActiZ wil de lonen fors verhogen en kijkt hoopvol naar Den Haag om dat te helpen betalen. De druk neemt toe, zeker nu er een cao-akkoord voor de ziekenhuizen is bereikt. Maar het kabinet, en ook de verzekeraars, houden de poot stijf.