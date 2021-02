Unibail-Rodamco schrapt drie jaar dividend

URW had al gewaarschuwd dat de strengere maatregelen die sinds eind vorig jaar gelden in veel landen de prestaties negatief zouden beïnvloeden. Om huurders wat lucht te geven werden de tarieven wat verlaagd of werd uitstel verleend. Daardoor werd 80 procent van de gefactureerde huren geïncasseerd. Verder liep de leegstand in de winkelpanden van URW op van 5,4 procent naar bijna 9 procent. URW had niet alleen te maken met een aantal faillissementen, maar sloot ook een derde minder nieuwe contracten af in vergelijking met een jaar eerder.

De netto huurinkomsten bedroegen vorig jaar bijna 1,8 miljard euro, ruim 26 procent minder dan een jaar terug. Dat kwam vooral door de mindere inkomsten uit winkelcentra. Bij de kantorenmarkt bleef het resultaat nagenoeg stabiel. Doordat congressen en evenementen niet doorgingen was er ook druk op de resultaten. URW zag het terugkerende nettoresultaat uitkomen op iets meer dan 1 miljard euro. Dat is 40 procent minder dan een jaar eerder.

Om de kosten te verlagen schort URW dividendbetalingen over 2020, 2021 en 2022 op. In deze periode wil URW ook werk maken van het aanpassen van het winkelportfolio. Het bedrijf heeft wereldwijd tientallen winkelcentra en -vastgoed in bezit, waaronder in de VS, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Spanje.