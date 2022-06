Werkloze met veel ervaring: ’Ik ben blijkbaar te oud’

Premium Binnenland

Experts waarschuwen voor choking-challenge overgewaaid uit België: ’Echt gevaarlijk’

In je hand ademen of je keel dichtknijpen totdat je flauwvalt. Jongeren delen ’choking challenges’ of ’flauwval challenges’ op Tiktok. Vooral Belgische jongeren doen hieraan mee, maar inmiddels is de trend naar Nederland overgewaaid. ,,Het is echt gevaarlijk.’’