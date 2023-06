’Groene beloftes ten spijt: Shell zet vol in op olie’

Dat gaat ceo Wael Sawan volgens persbureau Reuters op 14 juni bekendmaken op een evenement voor aandeelhouders in New York. Het bedrijf wilde niet op het nieuws reageren. Vorige week zei Sawan nog tegen de Volkskrant geen extra olie op te pompen nu de marktprijzen erg hoog zijn. Concurrenten doen dat wel en worden daardoor hoger gewaardeerd op de beurs.

Shell had eerder aangekondigd de olieproductie jaarlijks met 1 tot 2% te verlagen. Daar zou het bedrijf nu dus op terugkomen, om aandeelhouders tevreden te houden. Vooral Amerikaanse aandeelhouders zouden hierop hameren. Concurrenten Exxon Mobil en Chevron pompen namelijk wel extra olie op en presteren beter.

Belofte

Shell produceerde in het eerste kwartaal van 2023 wel 20% minder olievaten per dag (1,5 miljoen) dan in 2019 (1,9 miljoen). Daarmee zouden eerdere beloften al zijn vervuld.

Het plan van Shell zou nu zijn om de olieproductie de komende jaren op peil te houden of zelfs iets te verhogen. Aan duurzame energie verdient de oliereus weinig, terwijl met olie en gas megawinsten worden geboekt.

Volgens Reuters maken projecten van Shell op het gebied van windenergie of zonnestroom 5 tot 8% winst, terwijl het rendement op olie en gas 10 tot 20% is. De komende jaren ligt de focus van Shell dan ook op deze fossiele brandstoffen. Vorig jaar gaf het bedrijf hier $25 miljard aan uit. Iets meer dan 4 miljard dollar ging naar duurzame projecten.

Stoppen met duurzaam

Daarnaast worden projecten op het gebied van duurzame energie geschrapt. Dat gaat onder andere om windparken op zee, biobrandstoffen en waterstof. En dochter Shell Energy, die duurzame energie levert aan particulieren in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, staat in de etalage, werd woensdag al bekend. Eerder werd dit dochterbedrijf juist gepresenteerd als de sleutel in de energietransitie voor Shell.

Shell zou zich nog steeds committeren aan het doel om in 2050 klimaatneutraal te opereren. De vorige ceo van het bedrijf, Ben van Beurden, sprak als eerste uit zich in te willen zetten voor de energietransitie en stelde doelen om de CO2-uitstoot van het bedrijf te verminderen. Ceo Sawan zegt juist dat inspanningen op het gebied van duurzaamheid vooral niet ten koste mogen gaan van de winst.

Vorig jaar boekte de oliereus een recordwinst van ruim $42 miljard. Daarbij werd het Britse bedrijf flink geholpen door de onrust op de energiemarkt na de inval van Rusland in Oekraïne.