Wat heeft popgroep A-ha te maken met Den Haag?

Het werk waarop groot de tekst What The Hague? staat werd door de kunstenaar zelf, de ambassadeur en zaakgelastigde Ine Måreng van de Noorse ambassade onthuld in de tuin van de ambassadeurswoning.

Afscheidscadeau

De A-ha-muzikant, schrijver van wereldhit Take on me, en de Deense gezant leerden elkaar enkele jaren geleden kennen tijdens een festival in de Noorse stad Bergen en raakten bevriend. Toen bekend werd dat de hofstad de volgende post werd van de diplomaat en zijn gezin, maakte Magne Furuholmen een schilderij als afscheidscadeau.

„Ik zei: ’Wat Den Haag?’, maar op een positieve manier”, vertelde de kunstenaar, die bekende tegenwoordig meer tijd in zijn atelier door te brengen dan in de opnamestudio. „Het schilderij is een eerbetoon aan de stad en aan Nederland.”

Paard-directrice Majel Blonden (l.), ambassadeursvrouw Christina Djurhuus en Esher-museumdirecteur Marcel Westerdiep, die met smart wacht op het groene licht voor de verhuizing naar de oude Amerikaanse ambassade.

Majel Blonden, directeur van het bekende Haagse poppodium Paard, was vereerd met de uitnodiging van de Deense en de Noorse ambassade, die medegastheer was van het evenement omdat Magne Furuholmen ’honderd procent Noors is’. „Ik ben fan van A-ha”, bekende zij. „Ze kwamen in de jaren tachtig elke week in Toppop voorbij.”

Verhuizing

Directeur Marcel Westerdiep van museum Escher in ’t Paleis, die met smart wacht op het groene licht van het nieuwe Haagse gemeentebestuur voor de verhuizing van zijn collectie naar het gebouw van de oude Amerikaanse ambassade, was onder de indruk van het werk van de A-ha-schilder. Hij is heel veelzijdig en werkt zowel met grafiek, net als Escher, als ook met keramiek.”

Bruikleen

De sfeer tijdens de zonovergoten lunch in de tuin was informeel. Te weinig zitplek? Ambassadeur Frijs-Matsen, die in afgelopen september in de regeringsstad neerstreek, tilt meteen een extra bankje op dat verderop in de tuin staat. „Denen en Nederlanders hebben veel gemeen”, vond hij. „Den Haag stond hoog op mijn wensenlijstje.” Zijn ’Magne Furuholmen’ wil hij dan ook graag delen met de stad. „Een half jaar in bruikleen is zeker bespreekbaar”, lachte de Scandinaviër.