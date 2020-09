Arthur van Dijk: Schiphol moet groei verdienen

Arthur van Dijk (57) startte zijn carrière in 1986 als opsporingsambtenaar bij de FIOD en het ministerie van Financiën. Later was hij hoofd criminaliteitsbestrijding bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. In 2003 werd de VVD’er wethouder in de Haarlemmermeer. Transport en Logistiek Nederland vroeg hem in 2013 als voorzitter. Sinds 2019 is Van Dijk Commissaris van de Koning in Noord-Holland.

Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN