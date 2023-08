Analyse: NS in watten gelegd door kabinet, reizigers de klos

Amsterdam - De Nederlandse Spoorwegen mogen van het demissionaire kabinet de omstreden spitsheffing invoeren. Het spoorbedrijf zegt dat per saldo de kaartjes gemiddeld goedkoper worden. Dat betekent dat men er in de rekensommen vanuit gaat dat er meer reizigers in de daluren zullen reizen.

De NS krijgt €100 miljoen extra subsidie en voorlopig geen concurrentie. Ⓒ ANP/HH