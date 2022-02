Premium Het beste van De Telegraaf

Zeven tips: verduurzamen voor de ene ondernemer lastiger dan voor de ander

Door Jessica Numann Kopieer naar clipboard

In stedelijk gebied kunnen daken van kantoren gebruikt worden voor landbouw. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Duurzaam ondernemen is niet alleen goed voor de planeet en je bedrijfsimago, maar kan op termijn ook flink kosten drukken. Wat kun je als ondernemer doen om je CO2-uitstoot te beperken? Jacqueline van den Ende is oprichter van platform Carbon Equity, waarmee private investeerders via fondsen in snelgroeiende klimaatstart-ups kunnen investeren. Ze geeft zeven tips.