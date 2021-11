Oproep: Mag jij niet thuiswerken, of juist niet meer naar kantoor?

Binnenland

Verdachten moord op crimineel Omar ’Centjes’ Essalih voor de rechter

Dinsdagochtend start de inhoudelijke behandeling in de strafzaak tegen twee verdachten van de moord op Omar ‘Centjes’ Essalih. De man werd in de nacht van 2 op 3 mei vorig jaar doodgeschoten in de Indische Buurt in Amsterdam.