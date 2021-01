Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Veruit de grootste groep verzekerden blijft ook in het nieuwe jaar de oude zorgverzekeraar trouw. Ruim een miljoen verzekerden is eind 2020 overgestapt, meldt Zorgverzekeraars Nederland (ZN) op basis van voorlopige cijfers. Dat is exact gelijk aan vorig jaar.