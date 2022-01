Premium Het beste van De Telegraaf

Finanscoop Analyse: race om macht in metaverse van start

Wouter van Bergen

Ⓒ ANP/HH

Een nieuwe wereld, een oud geluid. De metaverse die volgens techgoeroes straks dé online-plek is waar we rondhangen, lijkt in machtspolitiek verdacht veel op zijn voorganger.