Rolls-Royce wil met Nederlands ULC-Energy kerncentrale bouwen

De kerncentrale die de Britten kunnen maken, heeft een capaciteit tot 470 megawattuur. De installatie kan volgens Rolls-Royce SMR zowel stroom als warmte leveren.

Het kabinet kondigde in het hart van de energiecrisis in juli aan ruimte te zien voor twee nieuwe kleine kerncentrales in Nederland, al wilde Klimaatminister Rob Jetten eerst nader onderzoek doen. Het kabinet zoekt alternatieven voor gas en olie.

Bekijk ook: Nederland heeft ruime keuze uit kleine kerncentrales

Bekijk ook: Franse Staat kon niet anders met noodlijdend EDF

Rolls-Royce SMR en ULC-Energy presenteren kernenergie bij beleidsmakers als een schoner alternatief voor dit gas, olie en steenkolen die energiecentrales gebruiken.

De Britten maken na vijf jaar voorbereiding al kleinere kernenergiecentrales van rond €2,4 miljard per stuk. Waarvan de onderdelen van de watergekoelde reactor als Lego-stukjes van de lopende band komen. Zo’n 90% van een nieuwe centrale wordt volgens Rolls-Royce SMR in de fabriek gebouwd en aaneengeschakeld, wat het bouwtempo drastisch moet versnellen.

’Bewezen technologie’

ULC-Energy zegt dat het bij de ontwikkeling van de SMR-technologie, de small modular reactors, om ’bewezen technologie’ gaat. Tom Samson, ceo van Rolls-Royce SMR, zegt met de centrale betaalbare energie te kunnen leveren voor huishoudelijk en industrieel gebruik.

Volgens ingewijden hebben meerdere producenten zich bij de Nederlandse overheid gemeld. Of de kerncentrale van Rolls-Royce SMR en ULC-Energy er komt, hangt af van groen licht van de toezichthouder, de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming.

Bekijk ook: We kunnen niet zonder kernenergie

Kerncentrales hebben gemiddeld een levensduur die twee keer zo lang is als een gascentrale.

De explosie in de kernreactor in Fukushima in Japan in 2011, de zwaarste sinds de ramp bij de Russische centrale in Tsjernobyl in 1986, maakte regeringen kopschuw voor nieuwe nucleaire installaties. Sinds de invasie van Rusland in Oekraïne in februari en stijgende gasprijzen neemt de belangstelling in deze vorm van energie weer toe.

De gasprijs bereikte vrijdag een record van €321 per megawattuur.