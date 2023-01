Premium Het beste van De Telegraaf

Energietarieven duiken onder prijsplafond: moet ik nu overstappen?

Door Chris Broesder Kopieer naar clipboard

Energiebedrijf Budget Energie verlaagde woensdag zijn tarieven zodat die lager zijn dan het energieplafond van de overheid. Het bedrijf is daarmee de eerste en zegt dit te kunnen doen omdat het op maandbasis energie inkoopt. Momenteel zijn de inkoopprijzen lager dan het door de overheid ingestelde plafond. Is dit een stunt of volgen meer aanbieders? En wanneer is het handig om over te stappen?